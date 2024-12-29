Лавров заверил в готовности России ответить на ракетные угрозы

Лавров: в случае создания ракетных угроз противники получат решительный отпор

В случае создания новых ракетных угроз противники России получат решительный отпор. О готовности ответить на угрозы заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

По его словам, российская сторона не считает целесообразным рассуждать о том, что может происходить в головах тех, кто принимает решения в НАТО, которые представляются неадекватными.

«Со своей стороны готовы к любому варианту развития событий. В случае создания новых ракетных угроз противники получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер», — подчеркнул дипломат.

Ранее заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко заявил, что применение ВС России ракетного комплекса «Орешник» стало мощным фактором сдерживания. Он отметил, что после применения «Орешника» стала очевидна асимметрия в пользу Москвы в случае потенциального прямого конфликта стран Запада с Россией.