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07:01, 29 декабря 2024Мир

В Польше обеспокоились судьбой проживающих на Украине поляков

В парламенте Польши обеспокоились судьбой проживающих на Украине поляков
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nariman El-Mofty / AP

Группа членов парламента Польши обеспокоилась судьбой проживающих на территории Украины поляков и лиц польского происхождения. Своими опасениями депутаты поделились в рамках обращения к министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру».

Авторы письма подчеркивают, что полякам, проживающим на территории Украины, должно уделяться особое внимание польского правительства. Они напоминают, что к концу 2021 года на Украине проживло около 145 тысяч поляков и лиц польского происхождения.

«В СМИ неоднократно появлялась информация о вмешательстве венгерских властей в вопрос об обязательстве проживающих в Закарпатье венгров служить в украинских вооруженных силах. О подобных действиях польских властей не слышно: возможно, они плохо освещаются», — уточняют депутаты.

В связи с этим они поднимают вопрос о том, каким образом польское государство заботится о проживающих на Украине соотечественниках.

«Следит ли Министерство иностранных дел за гуманитарной ситуацией, в которой находятся поляки, проживающие на Украине? Сколько поляков и сколько людей польского происхождения в 2022-2024 годах было призвано в Вооруженные Силы Украины? (...) Известны ли вашему министерству случаи взятия в плен поляков?» — спрашивают среди прочего парламентарии.

19 декабря замглавы министерства обороны страны Павел Залевский заявил, что Польша исчерпала почти все свои возможности военной помощи Украине. Кроме того, он опроверг сообщения о том, что Варшава может в ближайшее время передать Украине запрошенные ранее истребители МиГ-29. О невозможности передать данную технику также говорил и премьер-министр страны Дональд Туск.

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