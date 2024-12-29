Российский подросток взорвал петарду на фудкорте и лишился кисти

Подросток взорвал петарду в Нижнем Новгороде и лишился кисти. Об этом сообщил Telegram-канал «Нижний №1».
Несчастный случай произошел на фудкорте торгового центра «Седьмое небо». Как пишет Baza, сидя там вместе с друзьями, 13-летний россиянин поджег петарду, взрывом ему оторвало кисть.
Уточняется, что люди поблизости начали разбегаться, решив, что произошел теракт.
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