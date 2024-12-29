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15:27, 29 декабря 2024Путешествия

Россию призвали «признать вину» за крушение самолета в Казахстане

Алиев призвал Россию признать вину и наказать виновных за крушение борта AZAL
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: МЧС Республики Казахстан / РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от России «признания вины, наказания виновных и выплаты компенсаций» в связи с крушением самолета AZAL (Azerbaijan Airlines) в Казахстане. К этому он призвал в эфире телеканала AzTV.

Глава государства подчеркнул, что Баку открыто изложил российской стороне свои требования. Одно из них — принесение извинений за случившееся — Москва уже выполнила. Алиев также заявил, что Россия должна признать вину за случившееся, а виновных нужно привлечь к ответственности.

Азербайджан, пострадавшие пассажиры и члены экипажа должны получить компенсации. Алиев выразил надежду, что все эти условия будут приняты.

Лидер также говорил, что лайнер получил повреждения вследствие обстрела с земли в районе Грозного. Алиев подчеркнул: Баку не считает, что борт сбили намеренно, а окончательная версия авиакатастрофы будет озвучена после расшифровки черных ящиков.

Самолет азербайджанской авиакомпании разбился в Актау 25 декабря. В результате не выжили 38 человек, в том числе семеро россиян. На месте происшествия уже нашли два бортовых самописца.

Владимир Путин принес извинения Алиеву в том, что катастрофа AZAL произошла на территории России.

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