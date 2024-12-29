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20:15, 29 декабря 2024Россия

Стали известны подробности состояния взорвавшего в ТЦ петарду школьника

У взорвавшего петарду в ТЦ Нижнего Новгорода мальчика поражены все пальцы руки
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

У 13-летнего школьника, который взорвал петарду в торговом центре (ТЦ) «Седьмое небо» в Нижнем Новгороде, поражены все пальцы руки, так что планируется оперативное вмешательство. Об этом «Ленте.ру» рассказал главный редактор медицинского издания «Стационар.Пресс» Алексей Никонов.

Он отметил, что пострадавший подросток доставлен в детскую городскую больницу № 1. На данный момент состояние ребенка уточняется. «Все зависит от степени раздробления кости и повреждений мягких тканей», — уточнил Никонов.

Инцидент на фудкорте торгового центра произошел 29 декабря. На видео камер наблюдения попал момент, как сидя за столом вместе с друзьями, 13-летний россиянин поджег петарду. Находившиеся поблизости люди начали разбегаться, решив, что произошел теракт. Некоторые из них получили травмы.

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