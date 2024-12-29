В Госдуму внесли законопроект о стратегически важных лекарствах

В Госдуму внесли проект о перечне стратегически значимых лекарств

Правительство внесло в Госдуму законопроект, по которому предполагается закрепить понятие «стратегически значимые лекарственные средства», а также наделить кабмин полномочиями по утверждению их перечня. Документ был опубликован в базе данных нижней палаты Федерального собрания.

Как уточняется, стратегически значимые лекарственные средства будут включать лекарства, закрывающие приоритетные потребности при лечении заболеваний, преобладающих в РФ.

«Предлагаемые изменения благоприятно отразятся на субъектах предпринимательской и иной экономической деятельности», — сказано в тексте законопроекта. Изменения будут направлены на обеспечение стабильного востребованного производства лекарственных препаратов, также сказано в тексте. Как ожидается, законопроект вступит в силу с марта 2025 года.

Несколькими днями ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) зарегистрировало отечественный препарат для лечения рака предстательной железы. Как уточняется, речь идет о радиопрепарате «Ракурс (223Ra)», который одновременно уничтожает метастазы и воздействует на болевой синдром.

Летом правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложенный депутатами Госдумы законопроект, который предусматривает запрет продажи лекарств с истекшим сроком годности на основе информации из системы маркировки.