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08:50, 3 июля 2024Экономика

В России одобрили способ блокировки продажи просроченных лекарств

В кабмине РФ одобрили блокировку «Честным знаком» продажи просроченных лекарств

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила предложенный депутатами Госдумы законопроект, который предусматривает запрет продажи лекарств с истекшим сроком годности на основе информации из системы маркировки. Об этом пишут «Ведомости».

Предполагается, что запрет также распространят на препараты без данных в системе «Честный знак» о выдаче Росздравнадзором разрешения на их ввод в гражданский оборот. В заключении правкомиссии, на которое ссылается издание, парламентариям предлагается ко второму чтению документа предусмотреть исчерпывающий перечень случаев запрета продажи лекарств на основании данных системы маркировки. По словам одного из авторов проекта депутата Евгения Нифантьева, такой перечень позволит исключить двойное трактование текста закона.

Как напомнил глава правления Ассоциации фармпроизводителей ЕАЭС Алексей Кедрин, продажа некачественных лекарств, включая фальсификат и контрафакт, запрещена в России и сейчас — предлагаемые изменения позволят сделать проверку продаваемого автоматизированной и более тщательной.

Ранее россиян предупредили, что некоторые антибиотики после истечения срока годности становятся ядовитыми, а инъекционные препараты увеличивают риск развития токсического шока. «Любое лекарство, которое помутнело, изменило цвет или запах, принимать нельзя», -- рассказала терапевт Анастасия Агаева, указавшая на важность того, чтобы придерживаться указанных на упаковке сроков годности.

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