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18:32, 13 марта 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасных последствиях приема просроченных лекарств

Терапевт Агаева: антибиотики после истечения срока годности становятся ядовитыми

Фото: Unsplash

Некоторые антибиотики после истечения срока годности становятся ядовитыми, а инъекционные препараты увеличивают риск развития токсического шока. Об этих и других опасных последствиях неосторожного приема лекарственных средств предупредила россиян терапевт Анастасия Агаева в разговоре с «Известиями».

Врач заявила, что после истечения указанного на упаковке срока годности производители не могут гарантировать эффективность лекарства. По ее словам, некоторые просроченные препараты вызывают непредсказуемые реакции организма, другие, например ряд антибиотиков, инсулин и нитроглицерин, который используют для снятия болей в сердце, теряют свои свойства. Агаева предупредила, что это может быть опасно для жизни, поскольку без должного лечения состояние пациента будет ухудшаться.

Любое лекарство, которое помутнело, изменило цвет или запах, принимать нельзя. Если вы по неосторожности приняли просроченное лекарство, то необходимо как можно быстрее вызвать скорую помощь

Анастасия Агаеваврач-терапевт

Терапевт также предупредила, что некоторые антибиотики, например препараты на основе тетрациклина гидрохлорида, после истечения срока годности становятся ядовитыми. Опасно, по словам Агаевой, применять и просроченные инъекционные растворы, так как велик риск токсической реакции. Кроме того, в сиропах, назальных или глазных каплях с истекшим сроком годности могут начать размножаться болезнетворные микроорганизмы.

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При этом врач отметила, что некоторые лекарственные препараты, такие как парацетамол, ацетилсалициловая кислота и лоратадин в таблетках остаются безопасными и эффективными в течение 15 лет после завершения рекомендуемого срока применения. «Однако лучше все же придерживаться указанной на упаковке инструкции и не рисковать своим здоровьем», — заключила Агаева.

Ранее врач-педиатр Светлана Буданцева подсказала простой способ быстро избавиться от насморка. По ее словам, чтобы помочь организму побороть инфекцию, нужно пить больше жидкости и пропотеть.

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      Екатерина Улитина
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