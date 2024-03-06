Врач назвала безопасные способы быстрого избавления от заложенности носа

Педиатр Буданцева посоветовала пить больше жидкости для борьбы с насморком

Чтобы быстро избавиться от заложенности носа, нужно пить больше жидкости и хорошо пропотеть. Этот и некоторые другие безопасные способы быстрого избавления от насморка врач-педиатр Светлана Буданцева назвала в беседе с «Известиями».

Врач отметила, что заложенность носа, сопровождающаяся повышением температуры тела и першением в горле, является симптомом обычной простуды. По ее словам, таким образом организм старается избавиться от вирусов. «Вначале будет отек слизистой, а затем начнется слизистое отделяемое из носа, и это необходимо, чтобы организм избавился от вирусной инфекции», — объяснила Буданцева.

Для борьбы с насморком педиатр посоветовала научиться правильно очищать носовые ходы от слизи. Она уточнила, что вдыхать воздух надо через рот и высмаркивать по одной ноздре небольшими порциями. Если вдыхать носом, инфицированная слизь может попасть в околоносовые полости и вызывать синусит, гайморит или фронтит, предупредила Буданцева.

Еще одним действенным методом борьбы с инфекцией она назвала обильное питье. Педиатр объяснила, что жидкость помогает организму справиться с вирусами самостоятельно за несколько часов или дней.

При этом Буданцева указала, что с особой осторожностью нужно лечить насморк с помощью сосудосуживающих лекарственных препаратов (антиконгенсанты). По ее словам, их нельзя применять более пяти дней подряд, иначе возникнет привыкание, и человеку придется постоянно увеличивать частоту и концентрацию лекарства.

Ранее терапевт Светлана Бурнацкая рассказала, что мед, который часто используют для лечения простуды, на самом деле неэффективен. По ее словам, этот продукт обладает множеством полезных свойств, но вылечить бактериальную или вирусную инфекцию с его помощью нельзя.