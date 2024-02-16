Россиянам рассказали о неэффективности популярного средства при простуде

Врач Бурнацкая: мед не вылечит вирусную или бактериальную инфекцию

Мед обладает рядом полезных свойств, однако может оказаться неэффективным при лечении простуды. Об этом россиянам рассказала терапевт Светлана Бурнацкая в беседе с Life.ru.

Врач отметила, что мед известен своими антибактериальными, противовоспалительными, антиоксидантными, иммуностимулирующими и ранозаживляющими свойствами. Он помогает смягчить сухой кашель, уменьшить боль и раздражение в горле, укрепить иммунитет, поэтому так популярен при простуде. В то же время эксперт напомнила, что этот продукт при нагреве выше 40 градусов может образовывать вредные соединения. Кроме того, он противопоказан людям с аллергией на пчелиные продукты, а также пациентам с диабетом и ожирением.

Бурнацкая обратила внимание на то, что мед не является лекарством, которое может вылечить вирусную или бактериальную инфекцию.

Дело в том, что он не влияет на причину болезни, а только облегчает симптомы и поддерживает состояние организма. Кроме того, мед не в силах заменить противовирусные или антибактериальные препараты, а также не предотвращает возможные осложнения. Таким образом, резюмировала терапевт, мед и другие продукты можно использовать только как дополнение к основному лечению.

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