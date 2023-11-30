Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:41, 30 ноября 2023Забота о себе

Терапевт назвала помогающие быстрее побороть простуду напитки

Терапевт Яна Гончарова: настой из шиповника ускоряет выздоровление при ОРВИ

Фото: Meg MacDonald / Unsplash

Настой из шиповника ускоряет выздоровление при ОРВИ благодаря большому содержанию витамина С, рассказала терапевт филиала израильской клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере «Сколково» Яна Гончарова. В комментарии для «Ленты.ру» врач назвала и другие напитки, помогающие быстрее побороть простуду.

Во время болезни человек теряет больше влаги из-за увеличенной выработки слизи в дыхательных путях, потоотделения, повышении температуры, объяснила терапевт. По этой причине важно соблюдать питьевой режим: необходимо выпивать полтора-два литра жидкости в день.

Гончарова также предупредила, что при простуде холодные или горячие напитки дополнительно раздражают и без того воспаленную слизистую ротоглотки. Поэтому стоит употреблять только теплое питье. Полезнее всего во время простуды, по словам врача, будут напитки с максимальным содержанием витамина С.

Настой или отвар шиповника, морсы из черной смородины поддержат организм в борьбе с вирусами. Белки — строительный материл для создание антител, активации иммунных клеток, поэтому бульоны также помогут преодолеть болезнь и восстановиться после нее

Яна Гончароватерапевт
Материалы по теме:
Врачи рекомендуют. Ученые из России и Китая обсудили противовирусные препараты
Врачи рекомендуют.Ученые из России и Китая обсудили противовирусные препараты
29 ноября 2021
Сезон носовых платков. Какие противовирусные препараты выбирают россияне
Сезон носовых платков.Какие противовирусные препараты выбирают россияне
31 октября 2022

В заключение Гончарова отметила, что нужно начинать употреблять перечисленные напитки при первых симптомах ОРВИ, а не через несколько дней после начала болезни.

Ранее врачи развеяли популярные мифы о простуде. В частности они отметили, что не всем показан постельный режим, а на работу можно ходить с насморком.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      На полигоне в Ростовской области произошел взрыв

      Назван способ просто так получить 1000 рублей на карту

      Суд оставил в СИЗО криптообменщицу Битмаму по делу о миллиардном обмане клиента

      Российский военный поймал огромный дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью веревки

      Мишустин потребовал следить за ценами на российские машины

      В Чечне отреагировали на признание экстремистским Международного движения ЛГБТ

      Серия игр GTA выйдет на смартфонах

      Верховная Рада отменила выборы президента Украины

      В РПЦ сочли самозащитой общества признание экстремистским движения ЛГБТ

      Дизайнер призвал россиянок старше 40 лет избавиться от шести вещей в гардеробе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости