В Молдавии отказались признавать долг перед «Газпромом»

Премьер-министр Речан подтвердил непризнание Молдавией долга перед «Газпромом»

Правительство Молдавии отказывается признавать наличие у республики долга перед «Газпромом» за топливо после того, как российская компания приняла решение остановить поставки газа в страну с 1 января 2025 года. Это подтвердил премьер-министр республики Дорин Речан в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Правительство осуждает эту репрессивную тактику и вновь заявляет, что не признает никаких предполагаемых долгов, которые были признаны недействительными в результате международного аудита», — указано в заявлении премьера.

В конце декабря ПАО «Газпром» анонсировало прекращение поставок газа в Молдавию из-за регулярного неисполнения контрагентом платежных обязательств и отказа урегулировать задолженность. Согласно заявлению холдинга, с восьми часов утра 1 января вводит ограничение поставок до нуля кубометров в сутки, которое продолжит действовать до получения молдавской стороной письменного уведомления «об ином».

Ранее партия социалистов Молдавии потребовала провести немедленный созыв экстренного заседания правительства, чтобы вернуться к конструктивному диалогу с «Газпромом» и «избежания гуманитарной катастрофы».