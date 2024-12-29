В НАТО начали разработку стратегии ответа на гибридные атаки России

Аппатурай: НАТО разрабатывает стратегию ответа на возможные гибридные атаки РФ

НАТО разрабатывает стратегию действий в ответ на якобы возможные гибридные атаки со стороны России, которая будет включать военные меры. Об этом заявил помощник генерального секретаря альянса по инновациям, гибридным действиям и кибербезопасности Джеймс Аппатурай в интервью Sky News.

По словам помощника генсека, альянс столкнулся с большим количеством атак против критической инфраструктуры, за которыми якобы стоит Москва.

«Мы определенно можем насчитать десятки [инцидентов]. До 100 наверняка. Но есть еще много сорванных заговоров», — заявил чиновник.

«Существует реальная вероятность того, что одна из этих атак приведет к значительному числу жертв или нанесет существенный экономический ущерб. И тогда мы не хотим оказаться в ситуации, когда мы не продумали, что делать дальше. Это одна из причин, по которой мы собираемся изучить это. И это включает военные элементы реагирования», — добавил Аппатурай.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию в ведении войны против альянса. Как утверждает глава блока, Москва якобы причастна к кибератакам, взломам и саботажу на объектах альянса, а также к дестабилизации ситуации на границах Евросоюза и вмешательству в выборы.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал абсурдными обвинения в адрес России в совершении предполагаемой диверсии в отношении двух подводных кабелей на Балтике и заявил, что настоящей угрозой является диверсионная деятельность Украины. По его словам, именно Киев предпочитает заниматься актами саботажа и терроризма на дне Балтийского моря.