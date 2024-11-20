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12:30, 20 ноября 2024Бывший СССР

В Кремле указали на настоящую угрозу в Балтийском море

Песков: угрозой странам Балтики является диверсионная деятельность Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: U.S. Navy / Globallookpress.com

Настоящей угрозой странам Балтийского моря является диверсионная деятельность Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Именно Украина предпочитает заниматься актами саботажа и терроризма на дне Балтийского моря», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Песков назвал абсурдными обвинения в адрес России в совершении предполагаемой диверсии в отношении двух подводных кабелей на Балтике. Он указал на отсутствие реакции на сообщения о причастности Украины к подрывам газопроводов «Северный поток».

Ранее правоохранительные органы Швеции заподозрили Китай в диверсии с обрывом кабелей связи в Балтийском море. Как сообщается, правоохранители уже изучают возможную причастность судна Yi Peng 3, зарегистрированного в КНР, к повреждению двух кабелей.

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