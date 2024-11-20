В Кремле указали на настоящую угрозу в Балтийском море

Песков: угрозой странам Балтики является диверсионная деятельность Украины

Настоящей угрозой странам Балтийского моря является диверсионная деятельность Украины. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Именно Украина предпочитает заниматься актами саботажа и терроризма на дне Балтийского моря», — подчеркнул пресс-секретарь президента России.

Песков назвал абсурдными обвинения в адрес России в совершении предполагаемой диверсии в отношении двух подводных кабелей на Балтике. Он указал на отсутствие реакции на сообщения о причастности Украины к подрывам газопроводов «Северный поток».

Ранее правоохранительные органы Швеции заподозрили Китай в диверсии с обрывом кабелей связи в Балтийском море. Как сообщается, правоохранители уже изучают возможную причастность судна Yi Peng 3, зарегистрированного в КНР, к повреждению двух кабелей.