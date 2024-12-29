Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:43, 29 декабря 2024Мир

В Пентагоне сообщили о сокращении помощи Украине

Пентагон: объем военной помощи Украине снизился до 19,5 миллиарда долларов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Объем военной помощи США Киеву в текущем году составил почти 19,5 миллиарда долларов. Показатель оказался ниже по сравнению с 2023 годом, при этом значительная часть этих поставок была направлена на укрепление ПВО Украины, свидетельствуют данные Пентагона, пишет РИА Новости.

Первые пакеты помощи Штаты в 2024 году утвердили с задержкой. Конгресс одобрил выделение средств только в марте. Однако в оставшиеся месяцы года администрация президента Джо Байдена форсировала передачу военной помощи, стремясь завершить ключевые поставки до инаугурации Дональда Трампа.

Как уточняется, большая часть выделенных средств направили на укрепление противовоздушной обороны Украины. По данным Пентагона, число батарей Patriot, переданных Киеву, увеличилось с одной до трех. При этом объем поставленных ракет для комплексов ПВО NASAMS и Patriot также значительно вырос.

Накануне украинская журналистка Диана Панченко потребовала провести аудит расходов США на Украине. Так телеведущая в своих соцсетях отреагировала на публикацию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что страна получила от США и Всемирного банка финансовую помощь в размере 485 миллионов долларов.

До этого сообщалось, что Байден одобрит новый пакет военной помощи Украине уже в ближайшие дни. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, Вашингтон будет оказывать Киеву помощь до тех пор, пока администрация Байдена не сложит свои полномочия в январе 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Число жертв крушения самолета в Южной Корее резко увеличилось

      Избранный глава Грузии после инаугурации начнет работать во дворце президента

      ВСУ покинули позиции под Красноармейском в ДНР

      В Москве арестовали главу отдела управления Росприроднадзора

      В Канаде загорелся самолет

      На Западе оценили мощность «Орешника»

      На Западе предложили провести референдум о поддержке Украины

      В аэропорту Муан в Южной Корее отменили рейсы из-за авиакатастрофы

      В США испугались последствий ядерного плана Пентагона

      Российское посольство выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Южной Корее

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше