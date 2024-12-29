В Пентагоне сообщили о сокращении помощи Украине

Пентагон: объем военной помощи Украине снизился до 19,5 миллиарда долларов

Объем военной помощи США Киеву в текущем году составил почти 19,5 миллиарда долларов. Показатель оказался ниже по сравнению с 2023 годом, при этом значительная часть этих поставок была направлена на укрепление ПВО Украины, свидетельствуют данные Пентагона, пишет РИА Новости.

Первые пакеты помощи Штаты в 2024 году утвердили с задержкой. Конгресс одобрил выделение средств только в марте. Однако в оставшиеся месяцы года администрация президента Джо Байдена форсировала передачу военной помощи, стремясь завершить ключевые поставки до инаугурации Дональда Трампа.

Как уточняется, большая часть выделенных средств направили на укрепление противовоздушной обороны Украины. По данным Пентагона, число батарей Patriot, переданных Киеву, увеличилось с одной до трех. При этом объем поставленных ракет для комплексов ПВО NASAMS и Patriot также значительно вырос.

Накануне украинская журналистка Диана Панченко потребовала провести аудит расходов США на Украине. Так телеведущая в своих соцсетях отреагировала на публикацию премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что страна получила от США и Всемирного банка финансовую помощь в размере 485 миллионов долларов.

До этого сообщалось, что Байден одобрит новый пакет военной помощи Украине уже в ближайшие дни. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, Вашингтон будет оказывать Киеву помощь до тех пор, пока администрация Байдена не сложит свои полномочия в январе 2025 года.