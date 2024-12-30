В СПЧ сообщили о награждении поддержавшего многоженство муфтия

Член СПЧ Кабанов: поддержавшего многоженство муфтия Гайнутдинова могут наградить

Член Совета по правам человека Кирилл Кабанов сообщил, что председателя Духовного управления мусульман (ДУМ РФ) муфтия шейха Равиля Гайнутдинова, ранее поддержавшего идею многоженства, планируют наградить орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Хочется напомнить, что именно возглавляемая Равилем Гайнутдиновым религиозная организация дала нашей стране самое большое количество экстремистов, ее духовных лидеров, о чем недавно был уведомлен Следственный комитет», — отметил член СПЧ.

По словам Кабанова, инициаторы награждения муфтия мотивируют свое предложение его прошедшим 65-летним юбилеем.

Ранее в Госдуму внесли проект о запрете пропаганды многоженства в рекламе. Как отмечается в пояснительной записке, это не соответствует государственной политике в области семейных ценностей.