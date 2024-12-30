Губерниев раскритиковал чиновников после смерти чемпиона мира по биатлону

Губерниев раскритиковал чиновников из Забайкалья после смерти чемпиона мира

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал чиновников из министерства спорта Забайкальского края после смерти чемпиона мира по биатлону Геннадия Ковалева. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Всем нам должно быть очень стыдно, потому что при жизни мы так и не сумели добиться того, чтобы школа в Забайкальском крае носила имя заслуженного мастера спорта СССР Геннадия Ковалева. Но особенно должно быть стыдно министерству спорта Забайкалья и Союзу биатлонистов России, ведь документы на это, насколько мне известно, лежали у них еще с лета», — отметил Губерниев.

Ковалев становился чемпионом мира в эстафете в 1973 году в Лейк-Плэйсиде (США), также на этом турнире он выигрывал серебряную медаль в индивидуальной гонке. В 1972-м Ковалев принимал участие в Олимпиаде в Саппоро (Япония).

Ранее Губерниев призвал Елену Вяльбе покинуть пост главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). «Если честно, она уже столько глупостей наговорила, что обращать особого внимания не хочется. Все уже привыкли к этому. Думаю, ей стоит покинуть пост президента ФЛГР и сосредоточиться на чем-то другом», — заявил Губерниев.