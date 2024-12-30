Командира бригады ВСУ задержали по делу об издевательствах

Командира бригады ВСУ Побережнюка задержали из-за издевательств над военными

Сотрудники Государственного бюро Украины задержали и доставили в Киев командира 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковника Олега Побережнюк. Об этом сообщается в Telegram-канале генеральной прокуратуры.

В Заявлении говорится, что командира обвиняют в том, что он не реагировал на «многочисленные факты пыток и другого бесчеловечного обращения» с военнослужащими. Следствие считает, что тот был в курсе, что командир взвода издевался над солдатами с февраля по июль 2024 года. Однако Побережнюк ничего не делал для того, чтобы его привлекли к ответственности.

Также известно, что старший лейтенант, сын начальника штаба 211 бригады и «близкий товарищ» ее командира, избивал подчиненных.

16 декабря служивший в 211-й понтонно-мостовой бригаде Сил поддержки ВСУ солдат рассказал, как его избили и привязали к деревянному кресту. Кроме того, у бойцов данного подразделения вымогали деньги. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец также заявил, что данные об издевательствах над украинскими военнослужащими поступали в оборонное ведомство республики с сентября 2024 года.