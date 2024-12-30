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00:27, 30 декабря 2024Мир

Лавров ответил на обвинения Запада о якобы присутствующих в Курской области военных КНДР

Лавров: информационные вбросы Запада стали более агрессивными
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС ответил на обвинения Запада о якобы присутствующих в Курской области военных из КНДР. Он подчеркнул, что Москва неоднократно комментировала шумиху по этому вопросу, активно подогреваемую западными странами.

«В последнее время информационные вбросы стали еще более агрессивными. Ответить на них можно кратко словами известной русской поговорки: "На воре и шапка горит"», — сказал министр.

Он призвал Запад обратить внимание на свои действия, напомнив, что военные и наемники НАТО открыто участвуют в планировании операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), альянс причастен к вторжению в Курскую область и ударам дальнобойными ракетами по российской территории, однако продолжает обвинять Москву в эскалации.

«В условиях информационной войны ожидать от представителей Запада объективности не приходится. Будем спокойно и аргументированно опровергать их антироссийские инсинуации», — добавил Лавров.

Он также отметил, что в вопросах взаимоотношений с КНДР Россия будет руководствоваться двусторонним Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предусматривает в том числе совместное реагирование на угрозы в отношении любого из подписантов.

Ранее лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что распространение фейковых сообщений в СМИ о якобы нахождении тысяч солдат КНДР на Украине направлены на срыв начала переговоров по урегулированию украинского кризиса.

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