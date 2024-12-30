Лавров рассказал о реагировании России и КНДР на угрозы со стороны третьих стран

Лавров: Россия и КНДР будут реагировать на угрозы со стороны третьих стран

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что Москва совместно с Пхеньяном намерена продолжить реагировать на угрозы со стороны третьих стран, сообщает ТАСС.

«Что касается взаимодействия с Корейской Народно-Демократической Республикой, то мы будем выстраивать его в соответствии с двусторонним Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который на днях вступил в силу», — заявил дипломат.

Он уточнил, что соглашение с КНДР включает в себя совместное реагирование на угрозы, которые могут возникнуть в отношении любой из сторон.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын во время съезда Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ТПК) анонсировал «сверхжесткую ответную» стратегию в отношении США. Отмечается, что альянс Соединенных Штатов, Японии и Южной Кореи расширился как «агрессивный ядерный военный блок». Отдельно подчеркивается, что Сеул превратился в «последовательный антикоммунистический аванпост для Вашингтона».