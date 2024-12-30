МИД России назвал цель спецоперации на Украине

Лавров: внеблоковый статус Украины остается целью спецоперации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью ТАСС заявил, что внеблоковый статус Украины остается целью российской спецоперации.

Комментируя предостережения России о недопустимости членства Украины в НАТО в любой территориальной конфигурации, Лавров подчеркнул, что сейчас нет единства среди членов альянса по данному вопросу.

«Многолетняя экспансия НАТО была одной из основных первопричин украинского кризиса, то обеспечение внеблокового статуса Украины остается среди целей специальной военной операции», — отметил глава МИД России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее говорил, что спецоперация закончится, когда будут достигнуты поставленные Владимиром Путиным цели. Они могут быть достигнуты или в результате боевых действий, или по итогам переговоров.