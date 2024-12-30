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20:14, 30 декабря 2024Бывший СССР

Минобороны показало кадры возвращения бойцов ВС России из плена

Минобороны России показало видео возвращения российских бойцов из плена
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Минобороны России показало кадры возвращения российских бойцов из украинского плена. Ведомство опубликовало видео в Telegram.

На кадрах видно, как солдаты Вооруженных сил России садятся в автобусы на обменной площадке. Бойцам раздают пакеты с вещами первой необходимости.

В конце ролика военные поздравляют друг друга с наступающим Новым годом.

О возвращении российских военнопленных стало известно сегодня из сообщения Министерства обороны. В публикации было отмечено, что в рамках обмена на свою родину вернутся и 150 украинских солдат.

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