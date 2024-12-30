Стало известно о возвращении 150 российских военнопленных

Минобороны России: 150 пленных российских солдат обменяли на 150 солдат ВСУ

150 российских военнослужащих возвращаются на родину в обмен на 150 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«30 декабря в результате переговорного процесса (...) возвращены 150 российских военнослужащих. Взамен переданы 150 военнопленных ВСУ», — отмечено в публикации ведомства.

Российские солдаты на данный момент находятся на территории Белоруссии, им оказывается психологическая и медицинская помощь, добавили в Минобороны. Кроме того, в сообщении отмечены посреднические усилия ОАЭ, которые также способствовали обмену.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о предложении масштабного обмена военнопленными между Россией и Украиной к Рождеству. Речь могла идти о 700 солдатах с каждой стороны, однако данную инициативу отверг украинский президент Владимир Зеленский.

