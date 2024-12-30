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12:53, 30 декабря 2024Экономика

Назначен новый глава Военно-строительной компании Минобороны

Гендиректором Военно-строительной компании Минобороны назначили Маковского
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Anton Vaganov / Reuters

Новым гендиректором «Военно-строительной компании» Минобороны (ППК ВСК) назначен Игорь Маковский. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

На сайте «Военстроя» говорится, что Маковский успешно окончил Алма-Атинское высшее пограничное командное училище имени Ф.Э. Дзержинского. Также он учился в Калининградский университете и Северо-Западной академии.

В период с 1993 по 1999 годы проходил службу в рядах ВС РФ. Затем он вошел в «Европейскую промышленную группу», став председателем совета директоров. Помимо этого, Маковский возглавлял АО «Янтарьэнерго». Незадолго до назначения гендиректором ППК ВСК был главой ПАО «Россети Центр».

ППК ВСК занимается реализацией масштабных строительных проектов Минобороны. В настоящее время ряд лиц, занимавших высокие должности в компании, а также бывший заместитель министра находятся под следствием. Маковский, как ожидается, должен дальше заниматься развитием предприятия, выполняющего госзаказы.

Ранее стало известно об аресте двоих бывших работников «Военно-строительной компании» за взятки при строительстве клиники для военного ведомства. Затем еще в одном деле компании вскрылись новые хищения при ремонте казарм на Урале.

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