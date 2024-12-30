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08:28, 30 декабря 2024Мир

Полиция Финляндии нашла след от якоря на месте повреждения кабеля EstLink 2

Полиция Финляндии нашла след от якоря после повреждения кабеля EstLink 2

Фото: Unsplash.com

Полиция Финляндии нашла след от якоря на месте повреждения кабеля EstLink 2 на дне Финского залива. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

«С помощью подводных работ нам удалось обнаружить волочащийся след на морском дне от начала и до конца. Протяженность следа составляет десятки километров», — уточнил руководитель расследования Сами Пайла.

Он добавил, что место, где мог оборваться якорь, пока не обнаружено. Правоохранители уточняют обстоятельства происшествия, на борту задержанного танкера Eagle S и на месте происшествия идут следственные действия, также допрашиваются члены экипажа.

Ранее полиция Финляндии задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2. Правоохранители считают, что данное судно якобы является частью российского теневого флота.

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