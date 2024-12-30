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00:13, 30 декабря 2024Мир

Россия отказалась участвовать в саммите мира и следить за заявлениями Зеленского

Лавров: РФ не будет участвовать в саммите мира и следить за заявлениями Киева
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Globallookpress.com

Россия отказывается участвовать в саммите мира, инициированном Украиной, а также не будет следить за заявлениями украинского президента Владимира Зеленского. Об этом в интервью ТАСС заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он напомнил, что на данный момент Киев не отказался от задачи по выходу на границы 1991 года, аналогичные заявления присутствуют в «формуле мира» Зеленского.

Лавров указал, что в октябре прошли заседания в рамках подготовки второго саммита мира, на который планировали пригласить Россию. Глава МИД допустил, что Москве хотят предъявить некий ультиматум.

Министр также прокомментировал слова Зеленского о том, что Украина не сможет вернуть утраченные территории силой.
«Невозможно гадать, о чем говорит публичное признание Зеленским неспособности вернуть утраченные территории силой. Этот деятель постоянно что-то заявляет. Мы, если честно, перестали следить», — сказал Лавров.

Ранее глава МИД России заявил, что Москва готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины. Однако переговоры должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса.

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