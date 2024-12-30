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09:39, 30 декабря 2024Экономика

Россия собрала рекордный урожай риса

Минсельхоз: российские аграрии собрали рекордный урожай риса
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские аграрии собрали рекордный урожай риса. Сообщение об этом появилось на сайте Министерства сельского хозяйства.

По данным ведомства, объем собранного за 2024 год риса составил 1,2 миллиона тонн, что на 17 процентов больше показателей предыдущего года.

«К 2030 году планируется выйти на показатели до 2 миллиона тонн, что позволит не только полностью обеспечивать внутренние потребности, но и создать хороший экспортный потенциал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что хорошие показатели по сбору позволили сохранить оптовые цены на рис на уровне двухлетней давности. Сегодня большую часть риса, подчеркнули в ведомстве, выращивают в Краснодарском крае — 829 тысяч тонн.

Ранее стало известно, что по итогам 2024 года общий урожай зерновых и зернобобовых культур в России снизился до 124,96 миллиона тонн, что на 13 процентов меньше результата прошлого года — 144,96 миллиона тонн.

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