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22:07, 30 декабря 2024Бывший СССР

Семеро подростков пострадали при детонации неустановленного устройства в ЛНР

Семь подростков пострадали в Лисичанске из-за взрыва неустановленного устройства
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Семеро подростков пострадали от детонации неустановленного взрывного устройства в Лисичанске в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в районе завода «Стекольный». По словам Пасечника, пострадавших с минно-взрывными травмами госпитализировали. О состоянии здоровья подростков главе региона докладывает министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Подробности произошедшего уточняются.

Ранее в Шебекино Белгородской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) два мирных жителя получили ранения. Как рассказал губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков, один мужчина пострадал в результате детонации рухнувшего на дорогу беспилотника. Россиянин смог самостоятельно добраться до больницы. Еще один мужчина ранен во время атаки второго БПЛА.

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