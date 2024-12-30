В аэропорту Актау произошел инцидент с самолетом из Баку

В аэропорту Актау у самолета из Баку произошла проблема с носовой стойкой

В аэропорту Актау произошел инцидент с самолетом из Баку. Об этом пишет Tengrinews со ссылкой на пресс-службу Министерства транспорта Республики Казахстан.

«Посадка была в штатном режиме, после посадки у воздушного судна возникла проблема с носовой стойкой (маршрут Баку — Актау)», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что инцидент был связан с частным джетом Gulfstream. Пассажиров на борту не было. Воздушное судно отбуксировали со взлетно-посадочной полосы. В настоящий момент аэропорт Актау открыт и работает в штатном режиме.

25 декабря самолет азербайджанской авиакомпании потерпел крушение в трех километрах от казахстанского города Актау. На борту находились 67 человек. Не выжили 38, в том числе семеро россиян.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал обстрел самолета с земли предварительной причиной авиакатастрофы. Он потребовал от России извинений, наказания виновных и выплаты компенсации.

Позже между Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор. Путин выразил сожаление в связи с трагическим инцидентом и извинился перед азербайджанским коллегой.