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00:09, 30 декабря 2024Мир

В МИД заявили о причастности НАТО к ударам дальнобойным ракетами по России

Лавров обвинил НАТО в причастности к ударам дальнобойными ракетами по России
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что НАТО причастна к ударам дальнобойным ракетами по территории России. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Лавров подчеркнул, что тем, кто обвиняет в чем-то Россию, следует посмотреть на себя в зеркало.

«Натовские военные и наемники неприкрыто участвуют в планировании и проведении боевых операций на стороне ВСУ. НАТО причастна к вторжению в Курскую область и ударам дальнобойными ракетами по территории России», — сказал он

Ранее стало известно, что у ВСУ заканчиваются запасы дальнобойных ракет, переданных западными странами. По словам двух чиновников из стран Североатлантического альянса, эффективность применения Киевом западных ракет была ограниченной и это не изменило траектории боевых действий.

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