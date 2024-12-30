Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:50, 30 декабря 2024Бывший СССР

В Раде сообщили о выполнении энергетического плана Зеленского на 10 процентов

Депутат Рады Железняк: энергетический план Зеленского выполнен на 10-30 %
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

План президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению страны электричеством выполнен всего лишь на 10-30 процентов. Степень готовности энергетической программы украинского лидера назвал в Telegram депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«От громкого обещания построить "Один гигаватт Зеленского" в лучшем случае в результате получилось от 0,1 до 0,3 гигаватт (...). Громкое популистское обещание [украинского лидера] где-то на 10-30 процентов выполнено. На самом деле еще меньше», — сообщил парламентарий.

Он добавил, что в настоящий момент украинской власти удалось лишь украсть побольше средств, а также провести эффектные презентации несуществующих проектов электрогенерации.

Ранее в Минэнерго Украины опровергли полный запуск «Гигаватта Зеленского» до конца года. По словам руководителя ведомства Германа Галущенко, установки генерации электроэнергии уже привезены и собраны в некоторых украинских городах, но подключить их к общей сети страны смогут не раньше января 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны показало кадры возвращения бойцов ВС России из плена

      Минобороны Украины повторно заключило контракт со скандальным поставщиком

      ВСУ нанесли ракетный удар по Льгову в Курской области

      Над Курской областью сбили четыре ракеты ВСУ

      Вернувшиеся из плена российские военнослужащие позвонили домой

      Названы последствия выделения миллиардной помощи США Украине

      Стендап-комик Комиссаренко отреагировал мемом на решение суда о своем заочном аресте

      Зеленского назвали частью украинской проблемы

      В МИД России призвали осудить атаку ВСУ по больнице в Херсонской области

      Путин учредил президентские премии для спортсменов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше