В Раде сообщили о выполнении энергетического плана Зеленского на 10 процентов

Депутат Рады Железняк: энергетический план Зеленского выполнен на 10-30 %

План президента Украины Владимира Зеленского по обеспечению страны электричеством выполнен всего лишь на 10-30 процентов. Степень готовности энергетической программы украинского лидера назвал в Telegram депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

«От громкого обещания построить "Один гигаватт Зеленского" в лучшем случае в результате получилось от 0,1 до 0,3 гигаватт (...). Громкое популистское обещание [украинского лидера] где-то на 10-30 процентов выполнено. На самом деле еще меньше», — сообщил парламентарий.

Он добавил, что в настоящий момент украинской власти удалось лишь украсть побольше средств, а также провести эффектные презентации несуществующих проектов электрогенерации.

Ранее в Минэнерго Украины опровергли полный запуск «Гигаватта Зеленского» до конца года. По словам руководителя ведомства Германа Галущенко, установки генерации электроэнергии уже привезены и собраны в некоторых украинских городах, но подключить их к общей сети страны смогут не раньше января 2025 года.