В Минэнерго Украины опровергли полный запуск «Гигаватта Зеленского» до конца года

Министр энергетики Украины Галущенко опроверг полный запуск проекта «Гигаватт Зеленского» до конца 2024 года. Его слова передает издание «Экономическая правда».
«До конца этого года в Украину должны завезти оборудование более чем на один гигаватт для распределенной генерации электроэнергии. Но включить сразу все не удастся», — рассказал глава украинского Минэнерго.
Он пояснил, что установки генерации электроэнергии уже привезены и собраны в некоторых украинских городах, но подключить их к общей сети страны смогут не раньше января 2025 года.
Ранее экс-министр окружающей среды и ядерной безопасности Украины Юрий Костенко заявил, что, если Вооруженные силы России атакуют подстанции около АЭС, которые передают электроэнергию в сеть, в стране наступит блэкаут.