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18:50, 10 октября 2024Бывший СССР

В Минэнерго Украины опровергли полный запуск «Гигаватта Зеленского» до конца года

Глава Минэнерго Украины Галущенко опроверг полный запуск «Гигаватта Зеленского»

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Министр энергетики Украины Галущенко опроверг полный запуск проекта «Гигаватт Зеленского» до конца 2024 года. Его слова передает издание «Экономическая правда».

«До конца этого года в Украину должны завезти оборудование более чем на один гигаватт для распределенной генерации электроэнергии. Но включить сразу все не удастся», — рассказал глава украинского Минэнерго.

Он пояснил, что установки генерации электроэнергии уже привезены и собраны в некоторых украинских городах, но подключить их к общей сети страны смогут не раньше января 2025 года.

Ранее экс-министр окружающей среды и ядерной безопасности Украины Юрий Костенко заявил, что, если Вооруженные силы России атакуют подстанции около АЭС, которые передают электроэнергию в сеть, в стране наступит блэкаут.

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      Глеб Палехов
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