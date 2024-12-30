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09:56, 30 декабря 2024Интернет и СМИ

В США обеспокоились из-за захваченных на Украине танков Abrams

MWM: в США обеспокоены, что Россия изучит захваченные на Украине танки Abrams
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Возможность того, что Россия детально изучит захваченные на Украине танки Abrams, вызывает обеспокоенность в США. Такое мнение выразили обозреватели издания Military Watch Magazine (MWM).

Захват российскими войсками поставленных Вооруженным силам Украины (ВСУ) американских танков опасен тем, что они могут быть разобраны на крупнейшем в стране предприятии «Уралвагонзавод». «Поскольку более 20 из 31 украинского танка Abrams уничтожены, подтвержденный захват нескольких из них лишь с незначительными повреждениями представляет России одну из первых в истории возможностей разобрать эту бронетехнику для детального изучения», — говорится в материале.

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Обозреватели издания подчеркнули, что опасность представляет также то, что более четырех тысяч этой бронетехники находятся на вооружении в США и их союзников. По их мнению, в полученной в ходе изучения образцов Abrams информации могут быть заинтересованы и противники Америки.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении голландской радиолокационной станции разведки Squire в зоне специальной военной операции.

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