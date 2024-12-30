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18:22, 30 декабря 2024Мир

В Турции задержали наживавшуюся на туристах банду мошенников

В Турции задержали заработавшую 60 миллионов долларов на обмане туристов банду
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Sasha Kaunas / Unsplash

В Турции задержали членов банды, заработавшей на обмане туристов более 60 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате операции задержаны 20 подозреваемых, из них арестованы 12. У подозреваемых конфискованы шесть автомобилей и мотоцикл», — отмечено в сообщении.

Операция по задержанию подозреваемых в мошенничестве проводилась последние пять месяцев сразу в девяти провинциях Турции. Банда размещала фальшивые объявления и получала деньги с туристов за несуществующие бронирования. При этом пострадали от действий мошенников сотни человек.

Ранее сообщалось о взрыве в жилом здании в турецкой провинции Коджаэли. Инцидент, как отмечается, произошел из-за утечки природного газа.

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