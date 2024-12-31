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10:47, 31 декабря 2024Путешествия

Аэропорт Казани отменил ограничения на прием и отправку рейсов

Росавиация: ограничения на полеты в аэропорту Казани сняты
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Аэропорт Казани возобновил работу в штатном режиме после введенных ранее ограничений на прием и вылет рейсов. Об этом 31 декабря сообщил представитель Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в Telegram.

Отмечается, что ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты с 09:30 мск. В период их действия два самолета, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, были направлены для совершения посадки на запасной аэродром Нижнекамск (Бегишево).

Ранее 31 декабря сообщалось, что ограничения были введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

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