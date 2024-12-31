В Казани ввели ограничения на работу аэропорта

Росавиация: в аэропорту Казани ввели временные ограничения

В аэропорту Казани ввели временные ограничения на работу с целью обеспечения безопасности полетов. Об этом заявили в Росавиации, передает РИА Новости.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов сегодня утром временные ограничения были введены на работу аэропорта Казань. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в данный момент авиадиспетчеры, службы аэропорта и экипажи самолетов принимают меры для обеспечения безопасности полетов, что остается «главным приоритетом».

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