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18:26, 31 декабря 2024Интернет и СМИ

Дуров высказался о блокировке российских СМИ в некоторых странах Европы

Дуров: доступ к некоторым российским СМИ был ограничен в ЕС из-за DSA
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: lukomore. org / Globallookpress.com

Основатель Telegram Павел Дуров в Telegram рассказал о блокировке некоторых СМИ в странах Европы.

По его словам, доступ к российским СМИ был ограничен из-за законов Евросоюза (ЕС) о цифровых услугах (DSA) и санкциях, а все Telegram-каналы западных СМИ остаются в свободном доступе в России.

«Кто бы мог подумать, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут пользоваться большей свободой, чем европейские?» — заключил Дуров.

Ранее Telegram-канал информационного агентства «РИА Новости» заблокировали в нескольких европейских странах. Ресурс стал недоступен в Польше, Бельгии, Италии, Чехии, Греции и Швейцарии.

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