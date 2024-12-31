Дуров высказался о блокировке российских СМИ в некоторых странах Европы

Дуров: доступ к некоторым российским СМИ был ограничен в ЕС из-за DSA

Основатель Telegram Павел Дуров в Telegram рассказал о блокировке некоторых СМИ в странах Европы.

По его словам, доступ к российским СМИ был ограничен из-за законов Евросоюза (ЕС) о цифровых услугах (DSA) и санкциях, а все Telegram-каналы западных СМИ остаются в свободном доступе в России.

«Кто бы мог подумать, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут пользоваться большей свободой, чем европейские?» — заключил Дуров.

Ранее Telegram-канал информационного агентства «РИА Новости» заблокировали в нескольких европейских странах. Ресурс стал недоступен в Польше, Бельгии, Италии, Чехии, Греции и Швейцарии.