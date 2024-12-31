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15:58, 31 декабря 2024Мир

Конгресс США обвинили в росте числа жертв среди украинцев

Подполковник Дэвис: деньги США привели к росту числа жертв среди украинцев
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Выделение дополнительной финансовой помощи Украине, которое одобрил Конгресс США, привело к росту числа жертв среди жителей страны. С обвинениями законодателей выступил подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

Его сообщение стало ответом на запись члена Палаты представителей Томаса Мэсси, который рассказал, что ему пригрозили штрафом за распространение ролика с конгрессменами. На видео законодатели размахивали украинскими флагами после одобрения пакета финансовой помощи Киеву.

«Все эти украинские флаги в Палате представителей в поддержку выделения миллиардов долларов привели только к тому, что еще больше украинских мужчин были бессмысленно убиты в войне, которую невозможно было выиграть», — написал Дэвис.

Ранее в декабре глава американского Министерства финансов Джанет Йеллен сообщила, что США выделят Киеву дополнительную прямую бюджетную помощь в размере 3,4 миллиарда долларов, которая полностью исчерпывает выделенные Конгрессом средства на поддержку Украины в 2024 году.

В том же месяце стало известно, что армия США потратила миллиарды долларов из помощи Украине на восполнение своих запасов бронетехники. Часть средств пошла направили на приобретение гусеничных бронемашин AMPV, которые заменят переданные Киеву устаревшие M113.

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