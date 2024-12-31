Летевшие в Казань самолеты перенаправили на запасной аэродром

Рейсы из Томска и Сургута в Казань перенаправили на запасной аэродром в Бегишево

Направлявшиеся в аэропорт Казани рейсы из Томска и Сургута перенаправили на запасной аэродром Бегишево в городе Нижнекамск. Об этом представитель аэропорта сообщает РИА Новости.

«Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы из Томска и Сургута перенаправлены на запасной аэродром в Бегишево», — сказал он.

С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний и работники аэропорта. Пассажирам с детьми доступны комнаты матери и ребенка в аэропорту.

Ранее в этот день в аэропорту Казани ввели временные ограничения на работу с целью обеспечения безопасности полетов. Через несколько часов ограничения отменили.

Также для приема и отправки самолетов закрывали аэропорт Владикавказ из-за опасности удара беспилотными летательными аппаратами.