Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:41, 31 декабря 2024Интернет и СМИ

Россиянам покажут матчи чемпионата мира по футболу 2026 года

«Матч ТВ» полностью выкупил права на показ матчей ЧМ-2026
Екатерина Подвигина
Екатерина Подвигина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Joe Nicholson-USA TODAY Sports / Reuters

«Матч ТВ» полностью выкупил права на показ матчей чемпионата мира по футболу 2026 года на территории России. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Телеканал "Матч ТВ" эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии чемпионата мира по футболу FIFA 2026, который пройдет c 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде», — говорится в публикации.

Россияне смогут посмотреть игры в прямом эфире «Матч ТВ», на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые примут участие 48 команд. Всего будет сыграно 104 матча.

Ранее стало известно, что сборную России по футболу не допустят до жеребьевки квалификации чемпионата мира-2026.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российских заключенных лишили выплаты за подписание контракта с Минобороны

      В Минобороны раскрыли общие потери ВСУ с начала вторжения в Курскую область

      Аэропорт «Владикавказ» возобновил работу

      Раскрыты подробности о сообщении Ельцина об отставке

      В Германии рассказали о безграничной коррупции и отсутствии демократии на Украине

      Панарин установил рекорд клуба НХЛ

      Российская армия почти вплотную подошла к Судже

      В Херсоне сообщили о обстреле станции скорой помощи со стороны ВСУ

      В Крыму собрали сотни тонн загрязненного мазутом песка

      Путин дал поручение по новым нацпроектам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше