Россиянам покажут матчи чемпионата мира по футболу 2026 года

«Матч ТВ» полностью выкупил права на показ матчей ЧМ-2026

«Матч ТВ» полностью выкупил права на показ матчей чемпионата мира по футболу 2026 года на территории России. Об этом сообщается на сайте телеканала.

«Телеканал "Матч ТВ" эксклюзивно покажет все матчи финальной стадии чемпионата мира по футболу FIFA 2026, который пройдет c 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Мексике и Канаде», — говорится в публикации.

Россияне смогут посмотреть игры в прямом эфире «Матч ТВ», на тематических каналах и цифровых платформах холдинга.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые примут участие 48 команд. Всего будет сыграно 104 матча.

Ранее стало известно, что сборную России по футболу не допустят до жеребьевки квалификации чемпионата мира-2026.