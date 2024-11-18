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20:00, 18 ноября 2024Спорт

Сборную России по футболу не допустят до жеребьевки квалификации ЧМ-2026

Сборную России по футболу не допустят до жеребьевки отборочного турнира ЧМ-2026
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Сборную России по футболу не допустят до жеребьевки квалификации чемпионата мира-2026. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственные источники.

«Команда не сможет принять участие в отборочном раунде из‑за вопросов безопасности, здесь Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) своего мнения не меняют с момента отстранения Российского футбольного союза (РФС)», — заявил первый источник. Таким образом, команда не сможет претендовать на выход на ЧМ.

Второй источник добавил, что шанс на допуск сборной России к квалификации в европейской зоне сохраняется. «Остается минимальный шанс на включение команды в отборочную группу до старта квалификации. Но рассчитывать на такое развитие событий не стоит», — отметил он.

Из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые примут участие 48 команд. Всего будет сыграно 104 матча.

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