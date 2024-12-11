Стали известны страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2030 года

Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко

Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) на своем сайте назвал страны-хозяйки чемпионата мира 2030 года.

Турнир пройдет в Испании, Португалии и Марокко. Кроме того, три матча мундиаля состоятся в Южной Америке — в Уругвае, Парагвае и Аргентине.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В решающем матче команда одержала победу над Францией в серии послематчевых пенальти.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Жеребьевка отбора чемпионата мира-2026 также пройдет без участия россиян.