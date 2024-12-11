Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Екатерина Александрова
0:0
1-й сет
live
Тамара Корпач
Лимож 125
ЦСКА
Сегодня
20:00 (Мск)
Енисей
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Милан
Сегодня
23:00 (Мск)
Црвена Звезда
Лига чемпионов|Общий этап. 6-й тур
Боруссия Д
Сегодня
23:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|Общий этап. 6-й тур
Арсенал
Сегодня
23:00 (Мск)
Монако
Лига чемпионов|Общий этап. 6-й тур
Баффало Сэйбрз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
19:20, 11 декабря 2024Спорт

Стали известны страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2030 года

Чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет в Испании, Португалии и Марокко
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Miguel Vidal / Reuters

Конгресс Международной федерации футбола (ФИФА) на своем сайте назвал страны-хозяйки чемпионата мира 2030 года.

Турнир пройдет в Испании, Португалии и Марокко. Кроме того, три матча мундиаля состоятся в Южной Америке — в Уругвае, Парагвае и Аргентине.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В решающем матче команда одержала победу над Францией в серии послематчевых пенальти.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сборная России пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии. Жеребьевка отбора чемпионата мира-2026 также пройдет без участия россиян.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили по аэродрому в Таганроге шестью дальнобойными ракетами ATACMS. Россия пообещала ответить на атаку

      Россиянам рассказали о пользе холодца

      Концерты Агутина и «Квартета И» потребовали запретить

      Глава Минобороны Польши оценил готовность столкнуться с Россией

      Самые дорогие часы Apple станут тонометром

      В российском городе иностранца осудили на семь лет за домогательства к маленькой девочке

      Шмыгаль назвал крупнейшего союзника Украины в оборонной отрасли

      Продовольственная инфляция в России ускорила рост

      Стали известны страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2030 года

      Священник упал на машине с 20-метровой высоты и сам смог выбраться из-под обломков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше