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20:11, 28 ноября 2024Спорт

Жеребьевка отбора чемпионата мира-2026 пройдет без сборной России

Сборная России не примет участие в жеребьевке отбора чемпионата мира-2026
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Жеребьевка отбора чемпионата мира-2026 по футболу пройдет без сборной России. Об этом сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Жеребьевка состоится 13 декабря. Европейские команды-участницы квалификации были разбиты на пять корзин.

Из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые примут участие 48 команд. Всего будет сыграно 104 матча.

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