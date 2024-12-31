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17:25, 31 декабря 2024Россия

Шесть человек пострадали после столкновения машины и автобуса в России

В Ленобласти 6 человек пострадали после ДТП с участием автобуса
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Петербург с огоньком»

В Ленинградской области после столкновения автомобиля и автобуса пострадали шесть человек. Об этом сообщает 78.ru.

По данным источника, ДТП произошло в деревне Вартемяги, расположенной во Всеволожском районе. Автобус съехал в кювет после бокового столкновения с легковой машиной, в результате чего та загорелась. Все пострадавшие — пассажиры автобуса. Двое из них отправлены в больницу, один из госпитализированных — ребенок. У потерпевших прибывшие на место медики диагностировали осколочные травмы и ушибы. Отмечается, что спасти водителя сгоревшего автомобиля не удалось.

По информации «Фонтанки» со ссылкой на перевозчика, курирующего маршрут автобуса, в произошедшем ДТП вины их водителя нет. По версии представителей компании, водитель автомобиля не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом.

Ранее сообщалось, что водитель Range Rover, который, по предварительным данным, пытался скрыться от сотрудников полиции, врезался в машину ДПС и в фуру под Читой.

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