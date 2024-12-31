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08:08, 31 декабря 2024Россия

Пытавшийся скрыться от полиции водитель врезался в машину ДПС и фуру

Под Читой уходивший от погони водитель Range Rover въехал в машину ДПС и в фуру
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Lucian Alexe / Unsplash

Водитель Range Rover, который, по предварительным данным, пытался скрыться от сотрудников полиции, врезался в машину ДПС и в фуру под Читой. Об этом заявили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

Прокуратура Черновского района Читы взяла на контроль ход и результаты процессуальных проверок по факту аварии. Отмечается, что автомобиль был без номеров, водитель в результате ДТП не выжил.

Ранее массовая авария произошла на трассе в Симферопольском районе Крыма. По данным прокуратуры региона, всего столкнулись 19 автомобилей.

До этого в Алтайском крае из-за непогоды в ДТП попали сразу 29 автомобилей. Как рассказали в МВД, авария с участием почти 30 машин произошла после того, как один из автомобилистов не справился с управлением и врезался во впереди идущий транспорт.

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