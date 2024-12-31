Си Цзиньпин высказался о воссоединении Китая

Си Цзиньпин: никто не может остановить воссоединение Китая

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин заявил, что люди по обе стороны Тайваньского пролива являются одной семьей и никто не сможет остановить воссоединение Китая. Его слова передает РИА Новости.

«Соотечественники по две стороны пролива — одна семья, никто не может отнять у нас кровные и родственные связи, никто не может остановить историческую тенденцию воссоединения родины», — рассказал китайский лидер.

Он добавил, что Китай будет следовать политическому курсу «Одна страна, две системы» и поддерживать процветание и стабильность Гонконга и Макао.

Ранее Си Цзиньпин рассказал о готовности вместе с президентом России Владимиром Путиным укреплять отношения между Китаем и Российской Федерацией. Он дополнил, что в 2024 году исполнилось 75 лет с момента установления дипломатических связей между двумя странами.