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18:59, 31 декабря 2024Бывший СССР

Заявка на транзит через Украину российского газа упала до нуля

Оператор ГТСУ: заявка на транзит газа из России через Украину опустилась до нуля
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Заявка на транзит газа из России через Украину опустилось до нуля на 1 января. Об этом следует из данных «Оператора ГТС Украины», пишет РИА Новости.

Как отмечает агентство, согласно документу оператора, поставки прекращаются в 8:00 по московскому времени 1 января в рамках договора.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контракт по транзиту газа через Украину уже не получится заключить за несколько дней до Нового года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подтверждал, что транзит российского газа прекратится утром 1 января 2025 года. Он напомнил, что ни «Нафтогаз», ни «Оператор ГТС Украины» не заинтересованы в продлении долгосрочного соглашения с «Газпромом».

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