Болгария и Румыния вошли в Шенгенскую зону

Болгария и Румыния с 1 января 2025 года вошли в Шенгенскую зону

Болгария и Румыния с 1 января 2025 года полностью вошли в Шенгенскую зону, напоминает ТАСС.

Уточняется, что теперь снят визовый контроль на сухопутных границах со странами, в марте 2024 года он был отменен на воздушном и морском транспорте.

Как напоминает агентство, вступившие в Евросоюз в 2007 году Румыния и Болгария хотели присоединения к Шенгенской зоне еще в 2011 году, но Австрия и Нидерланды блокировали рассмотрение их заявок из-за опасений, что они не смогут осуществлять эффективный контроль на внешней границе и бороться с нелегальной миграцией.

В ноябре 2022 года Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС утвердить решение об их вступлении в Шенген, однако их заявки вновь были отклонены Австрией и Нидерландами.

Теперь в Шенгенскую зону входят 29 стран, еще четыре — Андорра, Монако, Ватикан и Сан-Марино — присоединились к Шенгенской зоне с другими государствами из-за своих географических особенностей (они полностью окружены территориями других стран и не имеют собственных морских или воздушных портов).

В декабре прошлого года сообщалось, что российским туристам стали чаще отказывать в выдаче шенгенских виз. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян отметил, что подобная ситуация сложилась из-за ограничения на число рассматриваемых заявлений и тщательных проверок документов. По его словам, те европейские государства, которые готовы выдавать соотечественникам визы, испытывают «жесточайшее давление» со стороны Еврокомиссии.