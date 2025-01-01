ФБР подтвердило личность въехавшего в толпу в Новом Орлеане

ФБР: подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был гражданином США

Федеральное бюро расследований США (ФБР) подтвердило, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был гражданином США, передает РИА Новости.

В заявлении ФБР говорится, что подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был 42-летний гражданин США из Техаса Шамсуд Дин Джаббар. В автомобиле, на котором он совершил теракт, обнаружена символика запрещенной в США и России террористической организации ИГИЛ.

Сейчас ФБР пытается установить связь подозреваемого с террористами. «Мы активно отрабатываем все зацепки, чтобы выявить возможных сообщников субъекта», — говорится в сообщении.

В Новом Орлеане в новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу, как минимум 10 человек стали жертвами. Помимо них, еще 35 человек пострадали. Подозреваемого в наезде на толпу в Новом Орлеане зовут 42-летний Шамсуд Дин Джаббар.