ФБР раскрыло данные о подозреваемом в теракте в Новом Орлеане

Подозреваемый в теракте в Новом Орлеане был ветераном армии США, заявила специальный агент Федерального бюро расследований (ФБР) Алита Данкен. Об этом пишет РИА Новости.
Она раскрыла данные о подозреваемом и подтвердила, что он был военным. «Этот человек был ветераном армии», — подчеркнула Данкен. По ее словам, он окончил военную службу без каких-либо нареканий.
Ранее стало известно, что подозреваемый в наезде на толпу в Новом Орлеане — 42-летний Шамсуд Дин Джаббар.
В машине, на которой он совершил теракт, обнаружена символика запрещенной в США и России террористической организации ИГИЛ.